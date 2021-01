Liga 1 a LUAT FOC dupa ce FCSB a scapat de carantina! Rivalii ros-albastrilor au izbucnit dupa decizia DSP : "S-a facut un aranjament! Smecherii se descurca!"

FCSB a scapat de intrarea in carantina la revenirea in tara de dupa cantonamentul efectuat in Turcia.

Aceasta decizie a autoritatilor a scandalizat rivalele la titlu ale ros-albastrilor. Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a izbucnit referitor la acest subiect.

Cartu a acuzat ca FCSB este avantajata de DSP si a spus ca se asteapta ca echipa lui Gigi Becali sa fie avantajata si in viitor de astfel de decizii.

"Asa e in Romania. Smecherii se descurca, fraierii... Asta e! S-a facut un aranjament. Ce, e prima dovada pentru cum merg lucrurile in Romania?! Nu se tin cont de niste legi. Sezonul trecut n-a fost stricat tot de DSP? Au intervent si atunci.

Am vorbit cu un prieten care a fost in Turcia, a revenit pe 4 ianuarie, iar acum sta in carantina. Noi, cei de la Craiova, nu am plecat din tara, deoarece stiam de aceste reguli. Daca eram in situatia lor, probabil intram in carantina la revenirea in Romania.

Am mai spus-o, anul asta sa fim atenti la FCSB! E o echipa foarte bine organizata. Ar fi o mare minune sa nu intervina DSP si pe parcursul sezonului, sa influenteze meciuri pierdute... Lumea sa se astepte la orice!", a spus Sorin Cartu potrivit Gazetei Sporturilor.

De asemenea, managerul sportiv al campioanei CFR, Marius Bilasco, a declarat ca se astepta la aceasta decizie si considera ca s-a creeat un precedent de care pot profita si alte echipe pe viitor.

"S-a creat un precedent, știam că așa se va întâmpla. Nu pot să vorbesc mai mult acum, pentru că sunt înainte de meciul cu Clinceni", a spus Bilasco potrivit sursei citate.