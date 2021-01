Scandalul inceputului de an in Liga 1 ia proportii! Mihai Stoica ii raspunde lui Cartu: "Craiova a jucat in zona galbena! S-a expus mai mult decat noi!"

Sorin Cartu a acuzat ca ros-albastrii au fost avantajati de decizia DSP Bucuresti care a spus ca nu trebuie sa intre in carantina.

anagerul FCSB-ului Mihai Stoica i-a raspuns presedintelui Craiovei si a spus ca si oltenii au jucat un meci amical intr-o zona cu grad ridicat de risc in ceea ce priveste infectarea cu coronavirus.

"Universitatea Craiova a jucat in zona galbena in Romania, asa am inteles. A jucat la Mogosoaia, unde e zona galbena. E zona galbena! A jucat cu Chindia Targoviste. Asta nu e interesant? Ca o echipa din Romania s-a deplasat intr-o zona galbena si s-a expus mai mult decat noi. Am inteles ca au mers cu trenul, poate nu e adevarat si imi prezint scuzele", a spus Mihai Stoica la Digi Sport.