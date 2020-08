"Cicaldau e la mare, i-am vazut pozele pe Instagram!" :) Care sunt sansele 'perlei' de la Craiova sa prinda un TRANSFER! Reactia oltenilor dupa ce i-a explodat cota

Alexandru Cicaldau (23 de ani) este cel mai valoros jucator din lotul Universitatii Craiova.

Cota lui Cicaldau de pe Transfermarkt a urcat la 5 milioane de euro, dupa ultimul update al site-ului de specialitate.

Mijlocasul oltenilor este cel mai bine cotat fotbalist din Banie si al doilea din Liga 1, fiind la egalitate cu Dennis Man si depasit doar de Florinel Coman (5.5 milioane de euro).

Recent, s-a discutat insistent despre interesul mai multor echipe din Serie A pentru Cicaldau. Chiar si Everton, echipa din Premier League, ar fi fost cu ochii pe mijlocasul Craiovei.

Sorin Cartu, presedintele oltenilor, spune ca nu este obiectivul echipei sa il vanda pe Cicaldau, insa daca va veni o oferta de nerefuzat nu se pot opune:

"Cicaldau e la mare, in vacanta. I-am vazut pozele pe Instagram. Nu suntem preocupati neaparat sa vindem ceva. Nu avem preocuparea asta, din contra, am vrea sa ne mentinem. Dar daca apare o oferta care sa fie de nerefuzat... Nu stiu ce sa zic. Nu ne pronuntam deocamdata in ceea ce priveste plecarile sau venirile", a spus Sorin Cartu la Ora Exacta in Sport.