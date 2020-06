"Nu mergi la piata sa cumperi un kilogram de cartofi!" Cosmin Contra ofera ultimele informatii despre vanzarea lui Dinamo! Ce spune despre posibilitatea de a antrena echipa

Cosmin Contra a comentat stadiul in care se afla negocierile dintre investitorii spanioli si clubul Dinamo.

Dinamo a facut cel mai mare pas de pana acum in ceea ce priveste o viitoare tranzactie catre un nou proprietar, dupa ce spaniolii au virat 100.000 de euro in conturile clubului.

Cosmin Contra le-a oferit referinte investitorilor despre clubul Dinamo si crede ca tranzactia se va realiza in cele din urma, insa totul trebuie pus la punct pas cu pas:

"Am fost intrebat pentru ca ma cunosc cu cel care intermediaza afacerea, cu Mellero, si mi-a cerut referinte despre tot ce inseamna clubul. Sunt interesati, din ce am vazut prin presa ca deja s-au virat cei 100.000 de euro si restul de 400.000 vor intra in zilele urmatoare.

Eu cred ca o intentie mai mare decat aceasta de a vira 500.000 de euro de a cumpara Dinamo nu cred ca s-a mai intamplat.

Oamenii sunt interesati, dar nu mergi la piata sa cumperi un kilogram de cartofi, e un club de anvergura din Romania si la o tranzactie de o asemenea suma si sa cumperi un club ca Dinamo nu se intampla in cateva zile.

Din ce stiu eu lucrurile merg foarte incet din cauza ca un audit la un club ca Dinamo dureaza foarte mult, iar pana nu se vor cunoaste toate lucrurile nu se vor face urmatorii pasi. Dar daca vor intra cei 500.000 de euro inseamna ca lucrurile avanseaza serios.

Cei de aici vor sa aiba toata necunoscutele si sa stie in ce se baga. Mai departe nu stiu ce s-a intamplat sau ce se va intampla. Eu din ce vad si din ce aud de la Adi despre problemele care sunt, m-as bucura enorm sa ajunga un investitor la Dinamo si echipa sa o ia de la zero. Sa se salveze in acest an, pentru ca asta e cel mai important, iar din sezonul viitor sa se reorganizeze si sa revina acolo unde ii e locul, sa se bata la titlu. Asta trebuie sa fie obiectivul in viitorul apropiat, iar probabil ca daca vor intra acesti investitori asa va fi", a declarat Cosmin Contra la PRO X.

Cosmin Contra: "E exclusa revenirea mea in Romania!"

Fostul selectioner are alte planuri pentru viitorul apropiat, iar o revenire in Romania este exclusa in acest moment, mai ales la Dinamo, unde antreneaza prietenul Adi Mihalcea:

"In Momentul de fata este exclusa revenirea mea in Romania, am alte propritati. Daca voiam sa revin, probabil eram antrenorul Craiovei in momentul de fata, dar cum i-am spus si domnului Rotaru eu am alte propritati, astept alte lucruri care sper sa se indeplineasca. Daca pe viitor nu imi gasesc echipa de niciun fel si cei de la Dinamo, vedem. Atat cat e Adi acolo, e imposibil sa vin eu antrenor la Dinamo. Il cunosc, stiu ca e ambitios, meticulos, preocupat, a ajuns la Dinamo intr-un moment extraordinar de greu. Adi face o munca titanica, trebuie sa se stranga randurile", a mai spus Contra.