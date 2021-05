Cand va fi gata stadionul lui Sepsi? Informatii de ultima ora: "Vrem inaugurare cu o echipa mare!" Cine poate veni in Sfantu Gheorghe la primul meci de pe arena de 25 de milioane de euro

Din articol Cum a obtinut Dioszegi finantarea pentru arena din Sfantu Gheorghe

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe a dezvaluit noile informatii legate de noua arena a echipei covasnene.

Sepsi se afla pe locul 4 in playoff-ul Ligii 1, cu 37 de puncte si va merge la barajul pentru UEFA Conference League, indiferent de rezultatul din ultima etapa cu FC Botosani. Laszlo Dioszegi a anuntat ca noua arena, care a costat in jur de 25 de milioane de euro, poate fi gata la mijlocul lunii august si doreste sa invite o echipa de lux pentru inaugurare, insa depinde foarte mult de data exacta la care va fi finalizat stadionul.

"Nu stim cu cine o sa jucam, pentru ca incepe campionatul pe 17 iulie, noi la mijlocul lui august speram ca reusim sa terminam stadionul. Au mai ramas locurile de parcare si fatada stadionului. Au spus ca in doua luni, doua luni si jumatate, o sa termine lucrarea.

Noi preconizam ca la mijlocul lui august se termina stadionul si atunci putem sa jucam primul meci acasa. Acum, ce da Dumnezeu, cu cine o sa jucam. O sa fie o echipa norocoasa, in etapa a patra, a cincea, a sasea sau a saptea, maximum, in editia viitoare.

Prima data am vrut o inaugurare cu fast, cu echipe mari. Am vrut sa chemam Panathinakos, echipa lui Boloni, am vrut sa chem si Viitorul, am vrut sa chemam si din Ungaria, Ferencvaros, dar trebuia sa fim gata in iunie. Uite ca si iarna ne-a dat putin peste cap lucrarile. De vreo zece ani, cred ca a fost cea mai rea iarna", a declarat Laszlo Dioszegi, pentru ProSport.

Laszlo Dioszegi a explicat acum trei saptamani cum a reusit sa obtina finantarea de la Guvernul Ungariei pentru constructia superbei arena din Sfantu Gheorghe.

"Am inima plina de bucurie. Acum cinci ani, ne gandeam ca stam 2-3 ani in Liga 2 si o sa fie cea mai mare realizare a clubului, dar iata ca ne-am intrecut pe noi insine si am reusit sa ne aflam in Liga 1 de patru ani. Acum, nu mai avem cum sa mai cadem, deci il incepem si pe al cincilea.

Eu am aflat acum cinci ani ca in Ungaria se pot depune proiecte pentru construirea stadioanelor. Nu numai cei din Ungaria, ci si maghiarii din afara tarii, din Romania, Serbia, Slovacia. Am incercat si noi sa depunem un proiect si iata ca proiectul a fost castigator. S-au mai construit stadioane si in Serbia si in Slovacia.

Oamenii au fost putin circumspecti, dar un lucru e clar ca buna ziua - stadionul ramane aici, in Romania si nimeni nu-l duce in alta tara. Stadionul e pentru noi, pentru Romania si trebuie sa beneficiem toti de acest stadion", a declarat Dioszegi, pentru DigiSport.