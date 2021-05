Reactie dura a oficialilor lui Sepsi dupa teapa data de Vukusic! "Nimeni nu l-a legat cu lantul sa vina!" De ce are interzis la echipa 

Inainte sa semneze cu FCSB, Ante Vukusic a fost dorit de Sepsi Sf. Gheorghe.

Fotbalistul croat a ales, insa, sa semneze cu echipa lui Gigi Becali, pentru care nu a evoluat prea mult. Vukusic nu a reusit sa-l impresioneze pe patronul ros-albastrilor, care a decis sa nu-i acorde prea multe minute.

Astazi, finantatorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe a vorbit despre situatia atacantului, explicand cum au decurs negocierile. Dioszegi a punctat ca a fost dezamagit de faptul ca fotbalistul a intrerupt brusc dialogul, fara sa ii anunte ca a luat o alta decizie.

"E o intreaga telenovela! Cu Ante Vukusic a vorbit scouting-ul nostru, a vorbit si cu el personal, dar cel mai mult a vorbit cu impresarul lui. Am negociat timp de o saptamana, doua saptamani, pana am ajuns la o suma decenta si corecta pentru contractul lui. I-am trimis contractul si a spus sa cumparam biletul de avion ca vine maine. Si am cumparat biletul de avion, i l-am si trimis. In ziua respectiva nu am mai vorbit, nu a mai raspuns la telefon, a fost foarte ciudat.

A doua zi, cand trebuia sa vina, l-am sunat pe impresarul lui ca mergem la Bucuresti, pentru ca trebuie sa il intampinam la aeroport. Atunci, impresarul lui a zis ca nu vine astazi. Si am auzit ca a venit, dar nu a venit pana la Sfantu Gheorghe, pentru ca la Bucuresti a fost o bariera si s-a dus intr-o alta directie.

Nu vreau sa acuz echipa FCSB, pentru ca si ei fara cunostinta de cauza au negociat cu jucatorul respectiv. Fiecare jucator este cautat din o suta de locuri, deci nu este o problema a FCSB-ului. Problema este a jucatorului, a caracterului sau. Daca un jucator stie ca nu vrea sa vina la Sepsi, putea sa spuna: 'Domnilor, a fost foarte buna oferta voastra, dar nu vreau sa vin!' Si atat! Nimeni nu l-a legat cu lantul sa vina la Sfantu Gheorghe! A fost o chestie de un caracter care nu are ce cauta la noi in echipa", a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit ProSport.

Intrebat daca l-ar mai transfera acum, dupa lunile petrecute la FCSB, finantatorul lui Sepsi a spus ca isi doreste sa transfere doar jucatori cu coloana vertebrala.

"Nu, in niciun caz! Noi vrem sa aducem jucatori care au coloana vertebrala, care fac totul pentru acest club si pentru ei insisi, si jucatori care sunt corecti in primul rand. Bine, mai gresim si noi ca niciodata nu stii... Un om se comporta intr-un fel la o echipa si cand trece granita, la o alta echipa, acolo se comporta exact invers. Dar incercam macar sa aducem jucatori care au caracter, in primul rand", a adaugat Dioszegi.