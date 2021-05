Salariul pe care Bouhenna l-a refuzat pentru a semna cu CFR Cluj: "I-am propus cel mai mare salariu!" Ce a spus patronul lui Sepsi despre cartonasul controversat

Rachid Bouhenna (29 ani) a semnat cu CFR Cluj inainte de finalul sezonului.

Transferul lui Bouhenna in Gruia a fost controversat, dupa ce fundasul a ales sa semneze fara sa ii anunte pe oficialii lui Sepsi, care ii propusesera prelungirea si un salariu extrem de bun.

Laszlo Dioszegi, patronul echipei din Sf. Gheorghe a dezvaluit cum au decurs negocierile cu fundasul, aratandu-se dezamagit de modul in care acesta amana discutiile.

"Cazul Bouhenna a fost putin ciudat si pentru mine fiindca noi de un an discutam cu jucatorul prelungirea contractului sau cel putin noi i-am propus prelungirea contractului. I-am propus cel mai mare salariu.

In momentul de fata, cel mai mare salariu, nu este niciun secret, il are Safranko, 10 mii de euro. Toti jucatorii au sub 8 mii de euro. Rachid a avut 8 mii de euro si am propus, daca stiu eu bine, cam 12 mii de euro. Am zis ca aici totusi a stat doi ani si numele lui aici a devenit cunoscut, la noi, la Sepsi. Inainte a jucat in liga a doua din Scotia, a jucat si in Franta, dar nimeni nu a auzit de el.

Tot ne spunea ca mai e timp, de ce sa ne grabim, sa vorbim cu impresarul, sunam impresarul si ne zicea ca jucatorul inca nu vrea sa semneze. Dupa, mi-a zis mie personal ca in Brasov, unde a locuit, nu e scoala cu predare in limba franceza si ca ar cam vrea sa se intoarca in Franta. Am zis ca atunci nu e nicio problema, daca vrea sa se intoarca in Franta, dupa ce se termina campionatul, ne strangem mana ca am fost in aceeasi familie si ne despartim prieteneste", a spus Dioszegi pentru ProSport.

Tototdata, seful lui Sepsi a comentat si cartonasul rosu pe care Bouhenna l-a luat in meciul cu CFR-ul, dupa ce aparusera deja zvonurile ca ar fi semnat cu ardelenii. Acesta a dezvaluit ca Grozavu, care nu a putut sta pe banca la meci, l-a sunat pe fotbalist special la pauza, pentru a-l avertiza ca primit deja un cartonas galben si sa nu riste si sa il ia pe cel de-al doilea.

"In primul meci, am jucat cu CFR si la pauza era 0-0, am dominat clar, antrenorul nostru avea COVID. Rachid avea un cartonas galben si antrenorul l-a sunat la pauza pe el personal in vestiar si i-a zis sa aiba grija sa nu cumva sa primeasca al doilea cartonas galben. Nici nu a inceput bine repriza a doua si Rachid a primit un cartonas galben prostesc. De acolo a inceput totul. Am ramas in 10 si CFR in minutul 80 si ceva a reusit sa ne invinga. Deziluzia mea a fost foarte mare si atunci ne-a dat putin de gandit. Cand am jucat iarasi cu CFR, antrenorul nu l-a mai luat in lot si a inceput sa certe antrenorul ca de ce nu e in lot. Antrenorul i-a zis ca se aude ca ar cam vrea sa mearga la CFR.

Nu a fost corect cu noi! Trebuia sa spuna ca a semnat cu CFR si sa nu il mai bagam cu CFR. Nu ar fi fost nicio problema, ca jucatorii vin si pleaca. A fost un lucru nefiresc, pentru ca eu spun ca daca esti in aceeasi barca, toti trebuie sa vasleasca in aceeasi directie.

Nu putem sa suspectam jocuri de culise, ca stiti cum e, nu ai dovezi… Un jucator primeste cartonas galben cand vrea si cand nu vrea. Totusi, acum ne uitam cu regret la meciul cu CFR. Daca auzeam zvonul mai devreme, atunci sigur nu juca nici acolo", a adaugat finantatorul.