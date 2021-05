Sfaiter, despre discutiile cu Petrescu pentru preluarea lui Sepsi: "Am fost foarte sincer!" Ce se intampla cu Leo Grozavu

Cornel Sfaiter a vorbit despre viitorul lui Leo Grozavu pe banca lui Sepsi.

Sepsi a evoluat in playoff in acest sezon, iar Leo Grozavu, caruia ii expira intelegerea in aceasta vara, are sanse mari sa continue alaturi de gruparea covasneana.

Cornel Sfaiter, presedintele clubului din Sfantu Gheorghe, a anuntat ca a avut discutii cu antrenorul legate de continuarea acestuia pe banca lui Sepsi si urmeaza ca zilele urmatoare acesta sa ia o decizie finala.

Legat de zvonurile potrivit carora Sepsi s-ar afla in negocieri cu Dan Petrescu pentru preluarea bancii tehnice, Sfaiter a sustinut ca nu s-au purtat astfel de discutii cu fostul antrenor al CFR-ului.

”Am discutat luni cu Leo, am pus câteva lucruri pe hârtie, rămâne să mai discutăm. Eu am fost foarte deschis şi am spus mereu că nu a fost discuţie pentru venirea lui Dan Petrescu, au fost doar speculaţii.

Sunt un om deschis şi când am spus ceva, am fost foarte sincer. Suntem oameni care decidem la Sepsi, comunicăm permanent", a declarat Cornel Șfaițer, potrivit Look Sport.