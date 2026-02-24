Luni seară, FCSB s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Metaloglobus București, cu scorul de 4-1. Titularizat la mijlocul terenului, Florin Tănase (31 de ani) a rezistat pe gazon doar 24 de minute, acuzând dureri la nivelul gambei. Mijlocașul ofensiv a fost nevoit să ceară schimbarea, lăsându-i locul pe teren lui Mamadou Thiam. O situație similară s-a petrecut și pe 12 februarie, în partida din Cupa României cu CSU Craiova, încheiată 2-2, când fotbalistul a fost înlocuit după doar 12 minute de joc.

Reacția conducerii roș-albastre

Mihai Stoica, Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat marți starea jucătorului, transmițând că problema ar putea să nu fie una de lungă durată.

„La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat așa gamba. Vedem astăzi. La Tănase trebuie să-i trecem în contract și RMN-uri. Trebuie să aibă credit la RMN-uri. Deci, la Galați, când am plecat, echipa a plecat seara și Tase era la RMN. Am zis că o să luăm un RMN din-ăla portabil. Am studiat piața și la mâna a doua sunt 500 de mii. Pot să ajungă la trei milioane. Mai bine dăm 100 și ceva de euro să facem unde sunt deja”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

În actuala stagiune, mijlocașul evaluat la 2,3 milioane de euro a strâns 40 de meciuri în toate competițiile pentru bucureșteni. Până în acest moment, Florin Tănase a reușit să marcheze 12 goluri și a oferit 7 pase decisive.