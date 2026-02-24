Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie, scrie news.ro.

Amalia Covaliu, legitimată la clubul CS Dinamo Bucureşti, a disputat marţi, la Tbilisi, finala probei feminine de sabie, din cadrul Campionatului European de Scrimă pentru juniori.

Amalia a înfruntat-o în ultimul act pe Karina Tallada, din Rusia, care a condus, la un moment dat, cu 13-8, dar Amalia a reuşit să revină şi să egaleze.

Din păcate, sportiva noastră a cedat cu 13-15 şi a rămas cu medalia de argint.

Meciurile Amaliei pe tabloul principal de la Tbilisi

Turul 1 – calificată direct în al doilea tur;

Turul 2 – 15-13 cu Rita Robineaux (Franţa);

Turul 3 – 15-14 cu Ralitsa Gadzheva (Bulgaria);

Sferturi – 15-13 cu Zarifa Huseynova (Azerbaidjan);

Semifinale – 15-13 cu Aleksandra Mikhailova (Rusia);

Finală – 13-15 cu Karina Tallada (Rusia).