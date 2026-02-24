Hansi Flick nu se joacă! Pedri și Ferran Torres s-au amuzat copios

Dacă Jules Koundé a fost lăsat pe bancă în sezonul trecut în meciul împotriva lui Alavés din cauza lipsei sale de punctualitate, de atunci au fost introduse sancţiuni financiare.

„Dacă întârzii 20 de minute într-o zi de meci, mai bine rămâi acasă”, a glumit Pedri. „Mai bine îi trimiţi o poză cu un ibuprofen sau un paracetamol”, a spus şi Ferran Torres.

Prezentatorul a vrut apoi să afle cuantumul amenzii pentru 10 minute de întârziere, oferind mai multe propuneri care erau departe de adevăr. Cei doi jucători au acceptat în cele din urmă suma de 40.000 de euro.

„Flick este intransigent în privinţa orarului, dar eu ajung foarte devreme”, a mărturisit Pedri. „Însă a ajunge târziu în ziua meciului înseamnă a fi neconcentrat şi a-ţi arăta lipsa de respect faţă de coechipieri.” Cei doi jucători, care au solicitat acest nou sistem, sunt de acord că preferă să plătească amenda decât să rateze un meci.

Pe banca FC Barcelona din vara anului 2024, Hansi Flick a câştigat deja patru titluri în Catalonia, inclusiv ultima La Liga. După victoria de duminică împotriva Levante (3-0), Barça a revenit în fruntea clasamentului după etapa a 25-a, cu un punct avans faţă de Real Madrid, scire News.ro.