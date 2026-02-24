Răzvan Lucescu a surprins la plecarea în Spania pentru Celta - PAOK: "Nu calificarea o vrem!"

Răzvan Lucescu a surprins la plecarea în Spania pentru Celta - PAOK: "Nu calificarea o vrem!" Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Celta Vigo - PAOK Salonic, duelul retur din play-off-ul pentru optimile Europa League, care îi pune față în față pe Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, se joacă joi, de la ora 22:00, pe Estadio de Balaidos.

TAGS:
PAOK SalonicCelta VigoRazvan LucescuIonut Radu
Din articol

PAOK a pierdut manșa tur, de pe Toumba, scor 1-2, însă soarta calificării nu este încă decisă, așa cum a declarat și Răzvan Lucescu după duelul de joia trecută.

Răzvan Lucescu, înainte de Celta Vigo - PAOK: "Nu vrem calificarea, ci vrem să vedem luptători"

Formația greacă a plecat marți seară spre Spania, iar Răzvan Lucescu a transmis un mesaj la aeroport.

"La Vigo nu vrem calificarea, ci vrem să vedem luptători", a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

PAOK nu va avea însă o misiune deloc simplă în Spania, având în vedere lista jucătorilor indisponibili. Giannis Konstantelias, Dimitrios Pelkas, Kiril Despodov, Dejan Lovren, Jiri Pavlenka, Taison și Andrija Zivkovic sunt accidentați, în timp ce Luka Ivanusec este suspendat.

Ce a spus Răzvan Lucescu după meciul tur

”Nu este momentul să ne felicităm pentru felul în care am pierdut. E bine că, în astfel de circumstanțe, pot spune că am văzut combativitate și reacție în repriza secundă. 

Există o diferență între defensivă și centru. Cred că în prima repriză am avut poziții bune, dar în două faze nu am reacționat bine. Ce ne lipsește atunci când câștigăm mingea este încrederea și curajul de a juca în atac. Am încercat doar să... salvăm mingea și astfel le-am dat oportunitatea să o corecteze.

În a doua repriză, au pierdut mingi și prospețime. Am lăsat în urmă anxietatea și am jucat diferit. Am fi putut pierde cu 0-3, dar am egalat și în final, la 2-2. Nu am creat nimic în prima repriză, pentru că ne-a lipsit prima pasă și nu am avut încrederea să jucăm ofensiv, nu am avut pozițiile potrivite. Aveam nevoie de un jucător care să fie printre linii și să joace pasele corect, un zece

Trebuie să fim solizi și să avem mingea, să atacăm diferit și să exploatăm golurile. Sunt încrezător în calificare, aștept o reacție foarte bună din partea jucătorilor mei. Nu s-a pierdut nimic, până în ultimul moment. Mergem acolo să luptăm”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ULTIMELE STIRI
Akanji l-a "îngropat" pe Chivu! Gafa monumentală care o scoate pe Inter din Champions League
Akanji l-a "îngropat" pe Chivu! Gafa monumentală care o scoate pe Inter din Champions League
Continuă scandalul Prestianni-Vinicius. Ce susține argentinianul
Continuă scandalul Prestianni-Vinicius. Ce susține argentinianul
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Ionuț Chirilă revine! Și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

Ionuț Chirilă revine! Și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla dacă FCSB ajunge în play-out: ”Și gata!”

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla dacă FCSB ajunge în play-out: ”Și gata!”

Aproape de play-out, Gigi Becali a făcut anunțul: 100.000.000€!

Aproape de play-out, Gigi Becali a făcut anunțul: 100.000.000€!



Recomandarile redactiei
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
După el, potopul! Scandal la FIFA cu fostul jucător de la FCSB
După el, potopul! Scandal la FIFA cu fostul jucător de la FCSB
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
Englezii nu-l mai vor pe Radu Drăgușin după eșecul suferit cu Arsenal. Mesaj pentru Igor Tudor
Englezii nu-l mai vor pe Radu Drăgușin după eșecul suferit cu Arsenal. Mesaj pentru Igor Tudor
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!