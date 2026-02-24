Răzvan Lucescu a surprins la plecarea în Spania pentru Celta - PAOK: "Nu calificarea o vrem!"

PAOK a pierdut manșa tur, de pe Toumba, scor 1-2, însă soarta calificării nu este încă decisă, așa cum a declarat și Răzvan Lucescu după duelul de joia trecută.
Răzvan Lucescu, înainte de Celta Vigo - PAOK: "Nu vrem calificarea, ci vrem să vedem luptători"
Formația greacă a plecat marți seară spre Spania, iar Răzvan Lucescu a transmis un mesaj la aeroport.
"La Vigo nu vrem calificarea, ci vrem să vedem luptători", a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.
PAOK nu va avea însă o misiune deloc simplă în Spania, având în vedere lista jucătorilor indisponibili. Giannis Konstantelias, Dimitrios Pelkas, Kiril Despodov, Dejan Lovren, Jiri Pavlenka, Taison și Andrija Zivkovic sunt accidentați, în timp ce Luka Ivanusec este suspendat.
Ce a spus Răzvan Lucescu după meciul tur
”Nu este momentul să ne felicităm pentru felul în care am pierdut. E bine că, în astfel de circumstanțe, pot spune că am văzut combativitate și reacție în repriza secundă.
Există o diferență între defensivă și centru. Cred că în prima repriză am avut poziții bune, dar în două faze nu am reacționat bine. Ce ne lipsește atunci când câștigăm mingea este încrederea și curajul de a juca în atac. Am încercat doar să... salvăm mingea și astfel le-am dat oportunitatea să o corecteze.
În a doua repriză, au pierdut mingi și prospețime. Am lăsat în urmă anxietatea și am jucat diferit. Am fi putut pierde cu 0-3, dar am egalat și în final, la 2-2. Nu am creat nimic în prima repriză, pentru că ne-a lipsit prima pasă și nu am avut încrederea să jucăm ofensiv, nu am avut pozițiile potrivite. Aveam nevoie de un jucător care să fie printre linii și să joace pasele corect, un zece
Trebuie să fim solizi și să avem mingea, să atacăm diferit și să exploatăm golurile. Sunt încrezător în calificare, aștept o reacție foarte bună din partea jucătorilor mei. Nu s-a pierdut nimic, până în ultimul moment. Mergem acolo să luptăm”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.