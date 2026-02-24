Răzvan Lucescu a surprins la plecarea în Spania pentru Celta - PAOK: "Nu calificarea o vrem!"

PAOK a pierdut manșa tur, de pe Toumba, scor 1-2, însă soarta calificării nu este încă decisă, așa cum a declarat și Răzvan Lucescu după duelul de joia trecută.

Răzvan Lucescu, înainte de Celta Vigo - PAOK: "Nu vrem calificarea, ci vrem să vedem luptători"

Formația greacă a plecat marți seară spre Spania, iar Răzvan Lucescu a transmis un mesaj la aeroport.

"La Vigo nu vrem calificarea, ci vrem să vedem luptători", a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

PAOK nu va avea însă o misiune deloc simplă în Spania, având în vedere lista jucătorilor indisponibili. Giannis Konstantelias, Dimitrios Pelkas, Kiril Despodov, Dejan Lovren, Jiri Pavlenka, Taison și Andrija Zivkovic sunt accidentați, în timp ce Luka Ivanusec este suspendat.