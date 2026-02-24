Marius Ștefănescu era unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României pe vremea când evolua la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Marius Ștefănescu ar negocia cu Farul Constanța

Ulterior, Ștefănescu a semnat cu FCSB în vara anului 2024, dar la echipa patronată de Gigi Becali nu a reușit să se impună și și-a pierdut din strălucire.

Un an mai târziu, mijlocașul ofensiv a părăsit-o pe FCSB și a ajuns în Turcia, la Konyaspor, însă nici acolo nu a confirmat, iar contractul său a fost desfăcut cu justă cauză. Din acest motiv, fotbalistul va putea juca la un al treilea club în același sezon.

Potrivit Iamsport, Ștefănescu își negociază revenirea în Superliga României și este deja în discuții avansate cu un club. Concret, fostul jucător de la Sepsi și de la FCSB ar fi în negocieri cu Farul Constanța, însă rămâne de văzut dacă mutarea se va concretiza.