"Cand s-a dus la baie, i-am facut asta!" Poveste nestiuta cu fiul dictatorului Ceausescu si jucatorii Stelei! Ce au vrut sa-i faca

Valentin Ceausescu a fost un apropiat al fotbalistilor Stelei inainte de '89. Valentin a pastrat relatia cu multi dintre jucatori si dupa caderea comunismului.

Stelistii isi permiteau glume cu el, in ciuda statutului pe care-l avea.

In ziua in care Steaua a aniversat 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor, Adrian Bumbescu, Iovan, Ogararu si alte nume importante de la Steaua au donat sange pentru o campanie umanitara.

Bumbescu si-a amintit de Valentin Ceausescu. E de parere ca fiul fostului dictator ar avea loc si azi in fotbalul din Romania.

"Valentin n-a fost niciodata conducator, a fost un prieten apropiat al nostru. E un baiat foarte inteligent. Tin minge ca in avion, cand mergeam la Tokyo pentru Cupa Intercontinentala, s-a dus la un moment dat la baie. Eu am dat vreo 10 pagini inapoi, vazusem ca citeste ceva in engleza. Am zis ca se da destept, vrea sa vedem noi ca el citeste in engleza. Si-a dat seama imediat: 'Lasa glumele astea... Eu am facut facultatea la Oxford!' E un tip foarte inteligent", a spus Bumbescu.

Dupa schimbarea regimului, Valentin Ceausescu a disparut definitiv din viata publica.