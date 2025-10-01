În timp ce surse media susțin că acesta se luptă cu o boală gravă și are nevoie de un tratament costisitor refuzat de stat, doi dintre apropiații săi, legendele roș-albastre Tudorel Stoica și Ladislau Boloni, oferă o altă versiune.



Miercuri, agenția de presă MEDIAFAX a publicat informații potrivit cărora lui Valentin Ceaușescu i-ar fi recidivat o afecțiune mai veche, descoperită în urmă cu aproape 15 ani. Tratamentul necesar ar consta în niște injecții aprobate la nivel european, dar necompensate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.



Costul unei singure doze s-ar ridica la 7.500 de lei, o sumă inaccesibilă pentru fiul fostului președinte, motiv pentru care acesta ar fi solicitat sprijinul statului român. "Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat", au transmis surse medicale pentru agenția de presă.



Reacția marilor steliști: "Sper să nu fie adevărat"



Doi dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Stelei, apropiați ai lui Valentin Ceaușescu, au negat, potrivit iAMsport, că situația ar fi atât de dramatică.



Tudorel Stoica, căpitanul echipei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a mărturisit că a vorbit chiar miercuri dimineață cu acesta. "Din ce știu, știrea ar fi falsă. Am vorbit cu dânsul dimineață și mi-a fost jenă să-l întreb direct. Deși în România e posibil orice, sper să nu fie adevărat faptul că i s-a refuzat accesul la un anumit tratament. Are ceva probleme de sănătate, dar din ce știu s-au rezolvat", a spus Stoica.



Și mai direct a fost Ladislau Boloni, un alt erou de la Sevilla. Acesta a infirmat categoric zvonurile. "Nu este adevărat, am vorbit cu el. E bine. Mă rog, la vârsta noastră a spune că ești bine din punct de vedere medical e ceva relativ. De la o anumită vârstă, toți avem probleme", a zis Boloni pentru aceeași sursă.

