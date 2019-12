"Cand castigam, nu mai sunt probleme la intersectie, nu mai claxoneaza lumea!" Declaratie SENZATIONALA a lui Bogdan Vintila dupa victoria cu Craiova! Ce a putut sa spuna antrenorul ros-albastrilor

Bogdan Vintila a oferit o declaratie senzationala dupa victoria cu Craiova.

FCSB s-a impus in ultimul meci al anului, pe Arena Nationala, in fata celor de la Universitatea Craiova, scor 2-0, dupa golurile marcate de Man si Coman si termina anul pe podium. Bogdan Vintila a oferit dupa meci o declaratie senzationala.



"In momentul cand noi castigam e o stare de bine generala. Mi-a zis mie cineva: 'Ba, parca atunci cand castigati voi, nu mai sunt probleme la intersectie, nu mai claxoneaza lumea, e traficul linistit'. Mi-a spus cineva asa ceva. Sunt curios, o sa ma uit si eu acum.

Pe cuvantul meu de onoare, asa mi-a spus: 'Trebuie sa castigi, ca se linisteste traficul in Bucuresti'. Va dati seama m-a pufnit rasul si pe mine, dar e clar ca avem multi suporteri. Si tin sa le multumesc ca sunt alaturi de noi", a spus Bogdan Vintila la finalul meciului cu Craiova.