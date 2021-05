Ce lovitura pregateste Rapidul! Cine e fotbalistul de la CFR Cluj dorit in Giulesti! Reactia suporterilor: "Mutare de senzatie!"

Rapid a promovat in Liga 1, iar oficialii din Giulesti isi fac planuri pentru urmatoarea perioada de mercato.

Potrivit site-ului oficial al suporterilor rapidisti, una dintre principalele tinte ale sefilor clubului este Ciprian Deac. Mijlocasul celor de la CFR Cluj a mai evoluat pentru Rapid in sezonul 2011/12, iar conducerea din Giulesti l-ar dori inapoi.

Desi Deac si-a prelungit contractul cu CFR Cluj pana in 2024, cei de la 1923.ro anunta ca exista negocieri pentru transferul sau in Giulesti. In plus, conform suporterilor rapidisti, mijlocasului "i se pregateste un contract pe 2 ani plus optiune pe inca unul, la finalul caruia mijlocasul ar avea 38 ani".

Potrivit aceleiasi surse, ultimele detalii vor fi stabilite si anuntate dupa finalul acestui sezon al Ligii 1.

Victor Angelescu, finantatorul Rapidului, a declarat dupa promovarea in Liga 1 ca isi doreste si transferul lui Alexandru Ionita, care in prezent este suspendat, dupa scandalul de dopaj de la Astra.