Jose Mourinho s-a plâns de arbitrajul din teren, dar și de cel din camera VAR, considerând că Real Madrid a fost dezavantajată în acest start de sezon.

Antrenorul lui Real Madrid a venit cu o fotografie la conferința de presă cu o poză printată cu fazele la care doi jucători de la Atletico Madrid ar fi putut fi eliminați.

Golurile echipei lui Diego Simeone au fost marcate de Grimaldo (53') din penalty și David (59'), în timp ce Real Madrid a punctat prin Rudiger (89') și a jucat în zece oameni din minutul 50, după eliminarea lui Huijsen.

Sursă foto: Marca

„Da, am fi putut sări peste conferința de presă pentru că povestea meciului este chiar aici. Sunt două cartonașe roșii clare. Am avut multe probleme după aceea cu un jucător în minus și trebuie doar să-mi îmbrățișez jucătorii, care au jucat o primă repriză excelentă, plină de clasă și caracter.

Pe lângă Atlético, oamenii care ar trebui să fie fericiți sunt Comisia de Numiri. Totul a fost foarte ciudat. Cu o săptămână înainte, știau deja cine este arbitrul, când în mod normal este cu 24 de ore înainte. Apoi, arbitrul are 41 de ani și nu este arbitru internațional, deci nu va fi un arbitru grozav.

Apoi, bietul om nu s-a plâns de presiune. Și apoi este domnul Trujillo, oficialul VAR care i-a cerut primul cartonaș roșu și nu cred că și al doilea și care are un istoric lung și complicat cu Real Madrid. Chiar anul trecut, Osasuna, Real Sociedad, Girona... Săracul arbitru care a arbitrat doar meciuri minore și... Un oficial VAR cu o lungă istorie la Real Madrid. Nu există presiune în Las Rozas. Sau există? Există? Felicitări Comisiei”, a spus Jose Mourinho la finalul partidei cu Atletico Madrid.

Real Madrid, bătută fără drept de apel de Atletico

La 24 de ore după ce Barcelona a mai făcut o demonstrație de forță, 3-1 cu Sevilla în deplasare, arena „Metropolitano“ a găzduit derby-ul orașului Madrid: Atletico – Real. După o prima repriză albă, echilibrul s-a rupt, în minutul 50. Pentru că Huijsen a văzut „roșu“ direct, lăsând Realul în zece.

Imediat, trupa pregătită de Diego Simeone a profitat de superioritatea numerică. Grimaldo a marcat din penalty-ul provocat de Huijsen din postura de ultim apărător. Apărătorul de 21 de ani l-a faultat pe fiul lui Diego Simeone, Giuliano (23 de ani).

La șase minute după deschiderea scorului, același Giuliano Simeone a fost, din nou, în prim-plan. De această dată, jucătorul argentinian a punctat pentru 2-0 (59). Finalul a fost incins, după reușita lui Rudiger (89) pentru Real, dar punctele au mers în contul celor de la Atletico, învingătoare cu 2-1.

Grație acestui succes, echipa lui Simeone a urcat pe locul 2 în La Liga, având 16 puncte din șapte meciuri. Lider e Barcelona cu 21 de puncte, procentaj de sută la sută după șapte runde! Real e formația care încheie podiumul cu 15 puncte.