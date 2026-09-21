În ultimele ore, subiectul plecării lui Reghecampf , de la Esperance Tunis la FCSB, a fost intens mediatizat. Atât la noi, cât și în lumea arabă. Problema e că, în afara României, foarte multe site-uri și publicații renumite s-au referit la clubul patronat de Gigi Becali ca fiind... Steaua București! Inclusiv televiziunea tunisiană a anunțat, în această dimineață, că „Reghecampf pleacă la Steaua București din România“ .

FCSB nu e Steaua! Pentru noi, în România. În afara țării însă, lumea continuă să asocieze gruparea condusă de Gigi Becali cu echipa care a fost campioana Europei în 1986.

Cum știrile cu „Reghe“ apar pe bandă, jurnaliștii de la Koora, cel mai important site de limba arabă dedicat fotbalului, au comis și ei o gafă imensă. Concret, pentru a anunța iminenta plecare a tehnicianului român, la echipa patronată de Gigi Becali, ei nu doar că s-au referit la „Steaua București“, dar au pus și sigla clubului armatei pe fotografia cu Reghecampf!

„Potrivit ultimelor informații, Steaua București a început demersurile pentru aducerea lui Laurențiu Reghecampf. Pachetul financiar al înțelegerii, cu salarii și bonusuri, poate ajunge la 100,000 de euro pe lună. E o sumă de două ori mai mare, comparativ cu cât câștigă antrenorul acum, la Esperance“, a scris site-ul Koora.

În ciuda celor scrise de sursa citată, deocamdată, clubul Esperance Tunis n-a făcut niciun anunț oficial privind plecarea lui „Reghe“, la FCSB.