FOTO Gafă imensă: ce au pus arabii pe fotografia lui Reghecampf pentru a-i anunța plecarea

Gafă imensă: ce au pus arabii pe fotografia lui Reghecampf pentru a-i anunța plecarea Fotbal extern
SPORT.RO
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În Tunisia, lumea nu prea a aflat despre un subiect intens mediatizat la noi.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfFCSBSteauaGigi BecaliTunisia
Din articol

FCSB nu e Steaua! Pentru noi, în România. În afara țării însă, lumea continuă să asocieze gruparea condusă de Gigi Becali cu echipa care a fost campioana Europei în 1986.

În ultimele ore, subiectul plecării lui Reghecampf, de la Esperance Tunis la FCSB, a fost intens mediatizat. Atât la noi, cât și în lumea arabă. Problema e că, în afara României, foarte multe site-uri și publicații renumite s-au referit la clubul patronat de Gigi Becali ca fiind... Steaua București! Inclusiv televiziunea tunisiană a anunțat, în această dimineață, că „Reghecampf pleacă la Steaua București din România“.

Au pus sigla Stelei pe poza lui Reghecampf

Cum știrile cu „Reghe“ apar pe bandă, jurnaliștii de la Koora, cel mai important site de limba arabă dedicat fotbalului, au comis și ei o gafă imensă. Concret, pentru a anunța iminenta plecare a tehnicianului român, la echipa patronată de Gigi Becali, ei nu doar că s-au referit la „Steaua București“, dar au pus și sigla clubului armatei pe fotografia cu Reghecampf!

„Potrivit ultimelor informații, Steaua București a început demersurile pentru aducerea lui Laurențiu Reghecampf. Pachetul financiar al înțelegerii, cu salarii și bonusuri, poate ajunge la 100,000 de euro pe lună. E o sumă de două ori mai mare, comparativ cu cât câștigă antrenorul acum, la Esperance“, a scris site-ul Koora

În ciuda celor scrise de sursa citată, deocamdată, clubul Esperance Tunis n-a făcut niciun anunț oficial privind plecarea lui „Reghe“, la FCSB. 

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