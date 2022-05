O echipă din Liga 1 vrea doi jucători de la FCSB: „Am și eu calculele mele!”

Valeriu Iftime a anunțat că și-ar dori să-i poată transfera în această vară pe Andrei Miron și Malcom Edjouma, cu o condiție însă: Gigi Becali să-i lase liberi de contract.

Iftime vrea doi jucători de la FCSB, însă nu vrea să plătească

„Când îl văd pe Miron îmi aduc aminte de cum a plecat ăla la golul cu Voluntari. El mai are contrat cu noi șase luni, dar dacă își găsește ceva poate să plece de acum. Vreau să aduc alți fundași centrali buni pentru FCSB.

Vă dați seama că eu țin la băieții ăștia doi, dar am și eu calculele mele aici la club. Eu îi doresc înapoi la FC Botoșani, dar nu sub formă de împrumut. Vă spun acest lucru ca să fie foarte clar încă de la începutul discuției. Dar, dacă Gigi Becali îi lasă liberi de contract, atunci eu i-aș vrea la echipa mea. Însă, nu îmi permit să dau bani pentru împrumuturile lor, dar nici nu mai vreau jucători sub formă de împrumut de la FCSB. Ei sunt doi jucători foarte buni, dar vă repet: îi aduc la Botoșani doar dacă rămân liberi de contract”, a spus Valeriu Iftime, potrivit ProSport.

Miron, criticat de Gigi Becali

Andrei Miron a intrat în dezgrația lui Gigi Becali după ce a greșit la golul de 2-2 marcat de Voluntari, în partida care a decis campioana în acest sezon.

„Am nevoie, pentru că dacă mai joc cu fundașii ăștia centrali, nu am nicio șansă în cupele europene, să luăm neapărat poate unul, vedem dacă ne calificăm. Nu e niciunul în Liga 1 să îmi placă.

Miron, să mă ierte, dar numai când îl văd… Cum să treacă ăsta așa de tine, mă, să îți dea gol? Chiar dacă a fost în ofsaid, dacă măcar e în ofsaid, lasă-l sau dacă nu e…cum stai?

Nu mai contează, trebuie fundaș central și posibil un atacant”, a declarat Gigi Becali, la PRO ARENA.