"Cainii" nu se lasa si vor sa-i aduca inlocuitor lui Gueye! Atacantul antrenat in trecut de Mircea Rednic e aproape de Dinamo

Dinamovistii au probleme in ofensiva, dupa ce Gueye a fost gasit dopat.

Directorul sportiv al clubului, Mario Nicolae, a vorbit despre dificultatile pe care le are in a aduce jucatori de valoare in actualul context financiar, insa se pare ca Dinamo e aproape sa convinga un atacant cu peste 100 de meciuri in prima liga belgiana sa se alature echipei.

Joseph Akpala (34 de ani) este in negocieri avansate cu Dinamo, potrivit Digisport, iar atacantul este asteptat la Bucuresti in aceste zile pentru a face vizit medicala si a semna contractul. Akpala, in prezent liber de contract, a fost transferat de Charleroi in 2006 de la Bendel, club din tara sa natala, pentru 300.000 de euro, iar doi ani mai tarziu pleca la Club Brugge pentru trei milioane de euro.



In 2012, atacantul cu cetatenie belgiana a facut pasul in Bundesliga, la Werder Bremen, unde a jucat in 21 de partide. Au urmat apoi Karabukspor, Oostende si Al-Faisaly, unde a fost coleg cu Ante Puljic sub comanda lui Mircea Rednic. Jucatorul dorit de "caini" a reusit peste 100 de goluri in campionatul belgia, pentru Charleroi, Club Brugge si Oostende.