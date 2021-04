Andrei Vlad e cerut la nationala de un mare dinamovist! "Si eu l-am contestat, dar te mai inseli! A crescut fantastic!"

Unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei de tineret de la EURO primeste aprecieri de la un mare rival.

Florin Prunea, fostul international roman, apreciaza foarte mult evolutiile lui Vlad din ultimul timp si spune ca nu a crezut ca va ajunge sa fie atat de bun. Fostul portar il propune deja la echipa nationala pe jucatorul de la FCSB si recunoaste ca s-a inselat in privinta calitatiilor lui.

"Si eu am fost un contestatar al lui la inceput. Te mai inseli. Am zis ca trebuie sa plece undeva unde sa joace, sa fie dat imprumut. Il vad si la echipa nationala. Are 21 de ani, a crescut fantastic copilul asta. Usor-usor trebuie sa vina sus. Imi pare rau pentru Radu ca nu joaca in Italia. Eu zic ca stam bine pe postul de portar.

Uite, vine copilul asta. Mai e si Aioani de la Targoviste, care nu greseste. Am referinte foarte bine despre Vlad, ca e un baiat serios. Asta e un penalty aparat. Mingea se ducea in plasa laterala. Are forta buna. Trebuie sa mai lucreze putin la iesirile pe centrari", a declarat Florin Prunea pentru ProSport.

Vlad a evoluat in 27 de partide in acest sezon pentru FCSB, iar in 16 dintre acestea nu a primit gol. In ultima etapa din Liga 1, la derby-ul cu CSU Craiova, tanarul portar a fost cel mai bun om al FCSB-ului si a reusit sa apere si un penalty executat de "decarul" oltenilor, Alex Cicaldau.