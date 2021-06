Buziuc e OUT de la FCSB! Becali a renuntat la el dupa doar un sezon, desi era printre favoritii sai

FCSB va renunta la "pariul lui Becali".

Conform Gazetei Sporturilor, Alexandru Buziuc (27 de ani) va pleca de la echipa. Adus in vara trecuta de la Academica Clinceni, fiind cerut insistent de Becali, Buziuc nu a impresionat sub comanda lui Toni Petrea si va ramane fara contract la finalul sezonului.

Buziuc a jucat in 25 de meciuri in acest sezon, insa a marcat doar doua goluri, prea putin pentru un atacant ajuns la acest nivel. Desi Becali l-a dorit insistent, Buziuc nu va ramane la echipa.

"E roman si imi place mie. Voi radeti, dar imi place mie de el. Radeti ca nu are nume, dar asa imi place. Buziuc e pariul meu. Oamenii din club mi-au spus sa nu-l aduc, ca nu e suficient de bun, dar asa pariez eu, ca Buziuc e atacantul pe care-l cautam!", spunea patronul de la FCSB inainte ca transferul lui Buziuc sa fie realizat.

Buziuc a jucat de multe ori, in acest sezon, la FCSB 2, in liga a treia. In cariera sa a mai evoluat pentru Gaz Metan, Rapid Suceava si FC Vaslui. Transfermarkt il coteaza la 300 de mii de euro.