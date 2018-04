Budescu, OUT din lot dupa modelul Baluta? Ce decizie a luat Dica pentru meciul cu Astra 

Budescu a fost deranjat ca Dica l-a scos la pauza partidei cu Craiova.

"Ma simt folosit, nu sunt respectat", a spus Budescu imediat dupa meciul castigat de stelisti cu 2-0.

Dica spune ca mijlocasul regreta acum declaratiile si nu il va pedepsi. Pentru o faza asemanatoare, Mangia l-a scos din lot pe Baluta de la Craiova.

Budescu va juca impotriva celor de la Astra.



"Pentru mine nu au fost momente grele. Am avut o discutie cu Budescu, i-am transmis ce am avut de spus. Atmosfera e foarte buna, nu sunt probleme. Cat avem rezultate, inseamna ca am facut bine ce am facut in relatia cu Alibec si Budescu. Patronul a fost mereu alaturi de noi, chiar daca nu am avut jocuri bune, patronul ne-a sustinut si a fost un lucru normal.



De ce sa nu fie Budescu titular? Nu se poate compara ce a declarat Baluta cu ce a declarat Budescu. Fiecare club isi face strategia si decide ce sa faca.

Eu nu am facut declaratii la fel ca Budescu cand eram jucator. Nu inseamna ca n-am avut curaj. Oricum, Budi regreta acum ce a spus. Usor nu mi-a fost, dar ma asteptam la asemenea lucruri cand am venit la Steaua. Cand ai 6-7 jucatori la nationala de seniori, altii la tineret, sunt jucatori cu personalitate si trebuie sa-i faci sa dea totul. Si eu cred ca am reusit.

Normal ca m-a ajutat si patronul, a avut un punct de vedere si au fost lucruri importante pe care i le-a transmis, m-a ajutat acest lucru", a spus Dica in conferinta.