"Mi-au facut miau-miau, hau hau, dar am mai batut Steaua!" Ce a spus Multescu inaintea duelului cu Dica! De cine se teme de la Steaua

Luni are loc duelul dintre Astra si Steaua in play-off - in sezonul regulat, Astra a invins-o pe propriul teren cu 2-0 pe Steaua.

Fara victorie in play-off dupa primele 3 meciuri, Astra si-a schimbat antrenorul iar acesta a obtinut un egal surprinzator la primul meci - 1-1 in deplasare la Cluj! Acest rezultat a dus-o pe Steaua la 2 puncte de rivala in fruntea clasamentului.

Gigi Multescu spera sa provoace insa o noua schimbare de lider! El a raspuns la ironiile stelistilor dupa ce antrenorul de 66 de ani a pierdut 9 din ultimele 10 meciuri directe cu Steaua: "Mi-au facut miau-miau, hau-hau, dar am mai batut Steaua.



Vreau sa castig si in fata Stelei. E greu pentru ca au jucatori buni, Budescu e cel mai periculos" a spus Multescu. Romario Moise spera intr-un rezultat mare: "Ar fi ceva deosebit sa o batem pe FCSB".