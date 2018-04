"Noi jucam cu 50.000 de oameni in tribune, aseara au fost 20.000 de rapidisti!" Mesajul lui Dica pentru CSA Steaua

Nicolae Dica a fost impresionat de atmosfera de la derby-ul din Liga 4.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Antrenor la FCSB, Dica a aflat ca cei de la CSA Steaua au inclus si performantele obtinute de el si colegii sai in palmaresul Stelei, doi titluri in Liga I si semifinala in Cupa UEFA.

"A fost atmosfera frumoasa pentru meci de liga 4. Au spus ca suporterii nostri au pornit scandalul? Alea sunt asa sa se scuze pentru ce au facut. Nu exista asa ceva.

Ati vazut ca la meciurile noastre nu se intampla nimic. Au fost peste 20.000 de oameni cu Craiova, femei, copii, nu s-a intamplat nimic. Cu Sporting au fost 48.000 de stelisti, nu a patit nimeni nimic.

Nu putem face comparatii cu CSA, e diferenta mare intre noi. Ei joaca in Liga 4 si nu pot sa bata Rapidul, noi jucam in Liga I.

Noi am jucat pe Lia Manioliu cu 50.000 de stelisti, aseara au fost 20.000 de rapidisti, stelisti mai putini. Asta e diferenta", a spus Dica in conferinta.

Dica a comentat si posibilitatea ca Becali sa recupere marca pe 9 mai.



"Ar fi extraordinar sa castigam marca pe 9 mai, atunci e ziua mea. Ar fi un cadou frumos", a spus antrenorul FCSB.