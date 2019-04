Budescu la CFR? Reactia lui Dan Petrescu: "Schimbam sistemul pentru el!" Ce sanse are fostul "magician" al FCSB sa ajunga la Cluj

CFR Cluj se pregateste de marele derby cu FCSB.

Dincolo de lupta pentru tiltu, cele doua echipe se dueleaza si pentru transferul lui Budescu. Dan Petrescu spune ca este totusi destul de greu sa-l aduca pe Budescu la Cluj.

Singura modalitate prin care Budescu ar putea ajunge la CFR este ca jucatorul sa devina liber de contract. Petrescu ar fi dispus chiar sa schimbe sistemul pentru el.

"M-a intrebat cineva daca-l vrem pe Budescu. In primul rand ca el are acolo un salariu incredibil. In al doilea rand, nu cred ca ar vrea el sa vina la noi. In al treilea rand, in sistemul de joc in care evoluam noi, cu 4-3-3, i-ar fi greu lui sa intre. Dar, daca ar deveni liber si ar vrea sa vina la noi, atunci am putea schimba sistemul pentru un asemenea jucator. Dar, in momentul de fata nu m-am gandit la Budescu. E greu de spus daca un astfel de jucator ne poate ajuta sa ne calificam in grupele europene. Pentru asa ceva ai nevoie si de jucatori de lupta, de razboinici, dar si de calitate. Budescu are o calitate extraordinara si e foarte greu sa gasesti jucatori ca Budescu, liberi", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

O eventuala plecare a lui Sumudica de la Al Shabab ar creste sansele echipelor din Liga 1 sa-l aduca pe Budescu. Antrenorul roman a fost extrem de suparat de reactia fanilor dupa ultima infrangere si a anuntat ca pleaca de la echipa la finalul sezonului.