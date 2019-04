"CFR n-o sa se mai incurce, o sa bata tot!" Stelistii, calcule NEGRE pentru titlu! Anuntul lui Duckadam

Helmut Duckadam crede ca FCSB n-are nicio sansa la titlu daca nu castiga toate meciurile ramase de disputat pana la finalul campionatului.

Presedintele de imagine al FCSB spune ca echipa lui Teja nu va putea beneficia de pasii gresiti ai rivalei CFR. Duckadam n-o vede pe CFR alunecand in lupta pentru titlu.

"Suntem obligati sa castigam tot! Asta-i situatia! Va fi foarte greu, avem meciuri foarte tari cu CFR in deplasare, cu Craiova, Viitorul. Va fi greu sa castigam cu CFR. Meciul asta nu se va termina la egalitate, numai printr-o intamplare. Conteaza absenta lui Pintilii, nu-l mai ajuta nici varsta sa se refaca. Avem un lot mare, numeros, oricine intra trebuie sa joace. Teixeira, Nedelcu... oricine va intra, trebuie sa fie la nivelul lui Pintilii. CFR nu va pierde puncte. Nu are cine sa-i bata. Noi trebuie sa batem tot! Tot! Mai greu va fi la Viitorul pentur noi decat la Craiova, asa cred. 3 deplasari, 12 puncte. Si suntem campioni. Mi-ar placea la meciul cu CFR de la Bucuresti sa se decida campionatul", a spus Duckadam la PRO X.

Oficialul a vorbit si despre schimbarea lui Morutan in prima repriza a meciului cu Sepsi, la numai 28 de minute dupa ce fusese trimis in teren.

"Lui Morutan nu i s-a intamplat nimic, e viata unui fotbalist. Si eu am fost al 3-lea portar la Steaua, dupa ce eram titular. Un fotbalist trebuie sa accepte si treburile astea, din titular sa ajunga a 3-a optiune. Daca ai caracter si vrei sa ajungi fotbalist, nu te doboara. Se intampla si in strainatate, jucatori de nationala care intra in minutul 90. Nu trebuie sa ne gandim ce duderos sau suparator este, problema este echipa", a spus Duckadam.