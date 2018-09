"Probabil as fi ramas la Steaua!" Budescu a explicat 'episodul Craiova': in ce conditii a plecat de la echipa lui Becali

Romania - Muntenegru e vineri, 7 septembrie, in direct la PROTV, de la 21:45.



Budescu spune ca daca nu venea oferta lui Sumudica pentru a pleca in Arabia Saudita, ar fi continuat la FCSB si in acest sezon. Budescu nu a dorit sa comenteze prea mult despre eliminarea echipei lui Dica din Europa si a precizat ca soarta dublei cu Rapid Viena ar fi fost aceeasi si cu el pe teren.

”Probabil, as fi ramas la Steaua, daca nu venea o alta oferta. Le-am urmarit meciurile si-mi pare rau ca nu s-au calificat in grupe, desi au avut meciul in mana. Nu cred ca s-ar fi calificat cu mine in teren si nici nu are rost sa mai vorbesc. Nu am avut probleme cu cei de la Steaua. A fost acea iesire, intr-adevar, dupa meciul cu Craiova, au fost ceva contre in acea saptamana, dupa care lucrurile s-au linistit si au continuat ok”, a declarat Budescu pentru DigiSport.

Romania isi incepe drumul catre EURO 2020 cu partida contra Muntenegrului. Budescu vrea victorii in meciurile cu Muntenegru si Serbia din Nations League.

"Serbia este o nationala extrem de puternica, care are in componenta fotbalisti de top, dar noi mai intai trebuie sa ne concentram pe meciul cu Muntenegru. Conteaza doar ca Liga Natiunilor este o competitie care ne ajuta, pentru ca este mult mai ok sa disputi partide oficiale in locul unora amicale”, a mai declarat Budescu.