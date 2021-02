BREAKING NEWS! Universitatea Craiova si-a prezentat OFICIAL noul antrenor! Ce a spus Ouzounidis la conferinta de presa

Marinos Ouzounidis (52 de ani) este noul antrenor al Universitatii Craiova.

Antrenorul grec a preluat banca tehnica a oltenilor. Ouzounidis a sustinut si prima conferinta de presa, in care a vorbit despre obiectivele sale la echipa.

"Buna dimineata, am inceput sa invat putin limba. Imi cer scuze, prefer sa vorbesc in limba mea la primul interviu, nu vreau sa fac greseli.

Oricat de bun ai fi, intotdeauna este nevoie sa muncesti. E foarte important ca echipa a castigat meciul de ieri, a trecut destul timp de cand echipa nu mai castigase un meci. Cred ca si psihologic face foarte bine acest lucru, tinand cont de animozitatile care existau intre cele doua echipe.

Am vazut echipa in multe meciuri inca de cand am inceput negocierile, ceea ce vreau sa raspund la intrebarea 'daca avem mult de lucru'. Fiecare antrenor are propriile idei vis-a-vis de fotbal, fie ca vorbim de aparare, fie ca vorbim de atac. Ar fi o greseala din partea mea sa incerc, ca din prima zi, sa schimb totul, mai ales in aceasta perioada de meciuri aglomerate.

Voi incerca sa le transmit jucatorilor aspecte pe care le consider importante. Nu pot trece la schimbari majore de la inceput, sunt convins ca voi face mai multe probleme decat rezolvari.

Consider ca e important sa le transmit jucatorilor principiile mele. Nu vreau sa asteptati ca din prima zi sa se schimbe totul, insa voi lua masuri corective, dar sa nu credeti ca le interpretezi ca pe erori ale antrenorului precedent.

Nu voi schimba radical sistemul de joc, nu ii voi pune sa joace cum nu au mai jucat, dar schimbari vor exista.

Ma consider un antrenor echilibrat, dar cand lucrezi cu o echipa care are ca obiectiv titlul, trebuie sa te concentrezi si pe partea ofensiva. Vazand rezultatele echipei, trebuie sa producem mai multe momente de atac.

E normal, asa cum echipa inainte sa ma contacteze, a cautat informatii despre mine, am cautat si eu. Ce m-a convins este dorinta echipei de a fi cea mai buna din tara ei, iar cand am intrebat, am primit raspunsuri pozitive despre ea", a spus antrenorul la conferinta de presa.

Alte subiecte comentate in cadrul conferintei:

- despre transferuri: "Am vazut ca echipa are multi jucatori talentati. Am spus ca nu e bine sa schimbi frecvent antrenorul, la fel sustin si in cazul jucatorilor, nu e bine sa ii schimbi. Avem jucatori buni. Trebuie sa lucram la problemele psihologice, acolo trebuie sa lucram, la mentalitate. Daca vrei o echipa buna, nu trebuie sa ai jucator doar talentati, ci si cu o minte puternica.

Am experienta in a lucra cu astfel de echipe, sunt sigur ca ii pot ajuta pe jucatori".

- despre Liga 1 si adversarele la titlu: "Am vazut suficiente meciuri si ale echipelor adverse si automat, cand te interesezi despre jucatori pe care ai vrea sa ii iei, cauti sa vezi si meciurile in care au jucat. Stiu ce se intampla si cu echipele adverse, cu care ne luptam la titlu.

Ca sa ajungi in varf, nu e important doar sa ai o echipa buna. Trebuie sa facem un grup, o echipa in adevaratul sens al cuvantului, trebuie sa fim pregatiti. Anul trecut, echipa a fost la un pas, dar desi s-a desfasurat pe teren propriu meciul, nu a reusit. A fost o experienta buna, dar concluzia e ca la astfel de meciuri, trebuie sa devenim mai buni".

- erorile din finala cu CFR Cluj: "Parerea mea este ca adversarul a fost mai puternic. O echipa cu mai multa experienta in astfel de meciuri, acest lucru conteaza foarte mult. Dar si echipa noastra are experienta. Imi sustin parerea, nu e suficient sa ai o echipa buna, trebuie sa ai o echipa buna la nivel de caractere".

- mesaj pentru fani: "Vreau sa le transmit fanilor ca doresc sa fie siguri ca vom face tot ce se poate mai bine ca sa ii multumim si sa le dam fericirea pe care o asteapta. Vom face totul ca sa le dam inapoi dragostea pe care o exprima fata de echipa.

Poate nu au fost alaturi de noi ieri, dar cu o zi inainte au fost alaturi de noi. Stiu ca iubesc mult echipa, ca sunt foarte pretentiosi, dar nicio echipa nu poate avansa daca nu are astfel de suporteri".