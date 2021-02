Fostul colaborator al lui Ouzounidis este convins ca grecul va reusi la Universitatea Craiova: "Este un antrenor experimentat care rezista la presiune!"

Universitatea Craiova este foarte aproape sa numeasca un nou antrenor dupa demiterea lui Corneliu Papura.

Marinos Ouzounidis va fi noul antrenor al echipei din Banie, informatie confirmata de presedintele clubului, Sorin Cartu. In varsta de 52 de ani, Ouzounidis a antrenat doua dintre cele mai importante cluburi ale Greciei, Panathinaikos si AEK Atena, dar si pe APOEL Nicosia, cu care a castigat titlul in Cipru in sezonul 2005-2006.

Fostul fundas central si-a inceput cariera ca secund al lui Ioannis Matsourakis, fost jucator la CFR Cluj si Rapid la sfarsitul anilor '60 si inceputul anilor '70.

Cei doi au lucrat impreuna la Skoda Xanthi in sezonul 2005-2006. Fostul rapidist, care vorbeste in continuare foarte bine limba romana, a vorbit despre calitatile de antrenor ale lui Ouzounidis.

El a spus ca este un antrenor care faca foarte bine fata presiunii si ca are capacitatea de a se adapta foarte rapid la o noua echipa.

"Este un antrenor experimentat, a lucrat la echipe cu presiune mare, rezista la presiune. Stie bine fotbalul modern, este foarte muncitor. Lucreaza in general bine si este un antrenor care se acomodeaza repede.

Depinde si de valoarea lotului. Fiecare antrenor consulta bine lotul si isi asuma responsabilitatea pentru modul in care o sa lucreze.

O sa isi dea seama repede de valoarea jucatorilor si de modul in care sa isi aseze jucatorii in teren. Am lucrat doi ani impreuna si apoi a facut o cariera foarte buna la APOEL, Panathinaikos, AEK, echipe bune. Cred ca o sa reuseasca repede sa vada realitatea conditiilor si valoarea lotului.

Craiova este o echipa care mereu este in frunte in ultimii 2-3 ani, este o echipa cu pretentii, are in spate multi suporteri", a spus Matsourakis la Digi Sport.