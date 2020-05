BREAKING NEWS | Sumudica si Maxim, chemati in Turcia pana pe 2 mai! Gaziantep reia antrenamentele in 10 zile! Vicepresedintele clubului a facut anuntul

Marius Sumudica si Alexandru Maxim sunt nevoiti sa revina in Turcia pana sambata, anunta vicepresedintele Gaziantep, Muslum Ozmen.

Marius Sumudica si Alexandru Maxim au revenit in tara acum mai bine de o luna din cauza pandemiei si au stat in autoizolare in Romania.

Turcii de la Gaziantep se pregatesc sa reia antrenamentele pe 11 mai si vicepresedintele clubului, Muslum Ozmen, a spus ca toti componentii echipei sunt asteptati sa revina cel tarziu pe 2 mai.

"Deoarece se planuieste ca sezonul sa fie reluat la inceputul lunii iunie, am decis ca jucatorii nostri sa se antreneze in echipa din data de 11 mai. Am anuntat jucatorii si staff-ul tehnic. In cel mai scurt timp, toti jucatorii nostri care se afla in afara orasului si in afara tarii vor veni la Gaziantep si vom incepe pregatirile. Dupa cum se stie, Alexandru Maxim, Kana-Biyik si Diarra au plecat in tarile lor cu permisiunea noastra, pentru ca sotiile lor urmau sa nasca.

Jucatorul nostru de fotbal Alexandru Maxim si antrenorul Sumudica, dar si delegatia noastra tehnica s-au deplasat in Romania. In timpul discutiilor cu jucatorii si staff-ul am stabilit ca ei sa revina in Turcia pana cel tarziu sambata (n. r. 2 mai)", a spus Muslum Ozmen, potrivit olaymedya.com.