Sumudica considera o utopie aducerea lui Razvan Lucescu la Fenerbahce! "E prietenul meu, nu vreau sa fiu interpretat gresit, dar e foarte greu"

Antrenorul roman spune ca venirea lui Lucescu Jr. in Turcia nu este posibila.

Presa turca a scris in repetate randuri despre interesul lui Fenerbahce de a-l aduce pe banca tehnica pe Razvan Lucescu, in prezent la Al-Hilal. Marius Sumudica nu considera plauzibila aceasta varianta, punctand faptul ca Lucescu Jr. are o clauza mare de reziliere, pe langa salariul urias pe care-l incaseaza de la sauditi.

"Am mai spus si nu vreua sa fiu interpretat gresit. Razvan e prietenul meu si unul dintre cei mai buni antrenori romani la ora actuala, dar cred ca e foarte greu ca Fener sa-i achite clauza de 2 milioane. Stiu ca el se simte bine in Arabia, stiu ca au un proiect si pentru la anul. Plus salariul pe care-l are acolo... Castiga 4 milioane de euro pe an, are si staff destul de numeros, nu e asa usor sa se faca aceasta mutare. Mai ales pe pandemia asta, cand se incearca reducerea salariilor, nu cred ca se va realiza", a spus Sumudica, la PRO X.

Antrenorul lui Gaziantep este momentan in Romania si asteapta aprobarile pentru un zbor inapoi in Turcia, unde planuieste sa reia antrenamentele pe 12 mai. Sumudica a comentat si situatia medicala din Turcia si a tinut sa-l laude pe ministrul Sanatatii din Romania, Nelu Tataru.

"Sunt 100.000 de mii de cazuri in Turcia, foarte putine decese. Din punct de vedere medical stau bine din cate am inteles. Nu exista comparatie, sunt si mult mai puternic economic, tara de 100 de milioane de oameni. Eu sunt foarte impresionat de acest domn Tataru, pe mine m-a incantat de cand e ministrul Sanatatii. Un om simplu, care alearga si incearca sa puna pe roate totul. Bravo lui, il felicit", a adaugat Sumudica.