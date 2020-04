Bomba in Turcia! Gaziantep vrea sa il demita pe Sumudica! Tot un antrenor roman e favorit sa ii ia locul

Sumudica ar putea pleca de la Gaziantep.

Marius Sumudica a plecat in Romania la inceputul pandemiei de coronavirus, insa fara sa ii ceara acceptul presedintelui clubului. Acesta este inca suparat pe antrenorul roman si ar vrea sa il dea afara, iar in locul sau sa il aduca pe Costel Galca, care antreneaza in prezent la Vejle, in Danemarca.

In luna martie a acestui an, Marius Sumudica a plecat in Romania fara a avea acordul presedintelui clubului. A inchiriat un charter cu 50.000 de euro si a plecat spre Romania. In acel moment, presedintele clubului a spus ca il va demite pe Sumudica, insa ulterior lucrurile s-au mai calmat. Potrivit Fanatik.tr, Gaziantep ar vrea sa il demita pe Sumudica, iar in locul sau sa il aduca pe Costel Galca.