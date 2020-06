BREAKING NEWS: Negoita a intrat in direct si a dat cu totul de pamant: "Lucescu mi-a zis ca vine sa-i arat cifrele, dar vorbeste aiurea!" Ii distruge pe jucatori: "Popescu e mare lider si cade in fund!"

Ionut Negoita si-a anuntat inca o data intentia de a ceda pachetul majoritar.

Omul de afaceri lasa de inteles ca niciuna dintre ofertele pe care le are nu mai e de actualitate si le cere suporterilor sa se implice. Negoita ii ironizeaza pe Popescu si Grigore, dar si pe Mircea Lucescu!



Negoita despre:

..vanzarea clubului: "Ma simt prizonier intr-o poveste. Am zis sa se gaseasca o solutie, vad ca nu s-a gasit inca. Toata lumea comenta, inca se comenteaza. De facut, mai putin. Suporterii s-au implicat, le-am promis ca pana in primavara fac tot ce pot, raman. Nu se decid sa-si asume ce inseamna clubul, sa dea stabilitate. Nu e buna nici situatia asta incerta. Spun si acum, trebuie gasita o solutie. Eu fac parte din trecut. Din pacate, nu se concretizeaza lucrurile. Normal ca ma doare ce se intampla"

...lacrimile lui Ricardo Grigore de la finalul meciului cu FCSB: "Inainte sa planga Grigore, era bine daca se concentra pe fotbal, nu sa faca greve si alte lucruri care nu prea se fac de catre unii profesionisti. Ar trebui s-o gandeasca si asa. Am vazut multe la viata mea. Ei au pretentii, vor salarii la zi si cat mai mari, dar rezultatele daca se poate sa le trecem la 'si altele'. Bugetul a fost de playoff! Jucatorii profesionisti isi vad de treaba lor, nu asa. Fac anuntul inca o data: cine vrea Dinamo, sa se implice la concret".

...afirmatiile lui Mircea Lucescu despre dezastrul de la club si oferta fanilor de preluare a controlului total: "Ma dau la o parte, sa vina domnul Lucescu, daca vrea. Am vorbit la telefon si i-am zis sa vina sa-i arat cifre, ce vrea el ii arat. Nu a venit nici pana azi. Cine vorbeste fara rost, sa vina sa vada realitatea. Nu sa atace doar de dragul de a ataca. Le dau mana libera fanilor, sa schimbe pe cine vor, sa vina sa ia clubul. Cum au dat cu petarde pe aici la mine la hotel, asa sa isi asume acum sa preia echipa. 10% si inca 10% si tot asa cu actiunile. Nu e clubul meu, il dau dupa 7 ani si jumatate! Eu am vrut sa le dau toata actiunile de fiecare data!"

...imprumutul de la spanioli: "Am primit 100 000, s-a venit la zi cu ratele la ANAF, restul nu! E un imprumut girat cu drepturile TV! S-a depasit de mult termenul ala cu 500 000, sunt 20 de zile de cand a trecut. Situatia o vad trista... Asta e! Dinamovist voi ramane toata viata, normal ca ma intereseaza ce se intampla"

...greseala lui Mihai Popescu de la golul marcat de Cristi Dumitru in final: "Incerc sa nu ma mai enervez, in conditiile in care stiu in toti anii astia ce s-a intamplat. Am facut eforturi mari si jucatori care sunt foarte vocali... Popescu e lider, e fotbalist, tupeu are, stie sa indemne jucatorii la revolte, dar cand sa joace cade in fund. El a fost printre cei care au condus revolta si mai sunt vreo doi."