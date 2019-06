BREAKING NEWS | Mircea Rednic a plecat de la Dinamo! Motivul pentru care si-a reziliat contractul

Mircea Rednic si-a dat demisia.

Mircea Rednic a plecat de la Dinamo. Antrenorul a anuntat ca nu va mai continua la echipa. Conducerea clubului si jucatorii au confirmat pentru PRO TV.

Motivul pentru care Rednic si-a reziliat contractul a fost o discutie cu patronul Negoita. Rednic a cerut bani pentru transferuri, insa patronul echipei a refuzat.

Rednic, esec la revenirea la Dinamo

Mircea Rednic a preluat-o pe Dinamo in octombrie dupa un mandat de doar cateva saptamani al lui Claudiu Niculescu, cel care il inlocuise la randul sau pe Florin Bratu. Asteptat sa salveze echipa, Rednic a avut rezultate mai degraba dezamagitoare.

Dinamo a ratat calificarea in play-off, a fost eliminata din Cupa Romaniei de Csikszereda. In play-out, Dinamo a suferit 3 infrangeri in 14 partide si a terminat pe locul 3 in clasament, dupa Botosani si Gaz Metan, cea mai slaba clasare din istoria clubului!