Rednic nu pleaca si promite transferuri importante: "Suntem in discutii avansate!" Ce salarii plateste Dinamo

Dinamo are o ultima sansa de a castiga play-out-ul pentru al doilea sezon consecutiv.

Dinamo joaca in ultima etapa contra celor de la Voluntari, echipa deja scapata de grijile retrogradarii. Pentru ca dinamovistii sa castige play-out-ul e nevoie de o victorie cu Voluntari, dar si de un pas gresit al celor de la Gaz Metan cu Concordia.

Indiferent de rezultatele din ultima etapa, Mircea Rednic pregateste deja sezonul viitor. Rednic da asigurari ca nu pleaca de la Dinamo si ca va aduce jucatori importanti in limita bugetului pe care il are.



"Eu am fost clar de la inceput. Am venit sa raman, nu sa plec! Sa construiesc o echipa. Din jucatorii care au venit, cam 9 raman. Vor fi contracte de 8-9.000 de euro. Si de 10.000 de euro daca merita. Suntem in discutii avansate cu jucatori, nu o sa mai afle nimeni de ei pana nu semneaza. Nu ne putem compara cu CFR, FCSB sau Craiova", a declarat Mircea Rednic in cadrul unei conferinte de presa.