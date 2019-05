BOTOSANI - DINAMO 1-0 | "Vor pleca!" Rednic declanseaza revolutia la Dinamo, dupa ce echipa nu a miscat nimic la Botosani! "Nu suntem in vacanta"

Dinamo a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Botosani.

Dinamo nu a reusit sa egaleze Gaz Metan Medias in clasamentul play-off-ului. Echipa lui Rednic avea nevoie de victorie la Botosani. Antrenorul Cainilor Rosii a fost foarte suparat dupa meci si a anuntat schimbari de lot pentru sezoul urmator.

"Atitudinea m-a deranjat. Poti sa pierzi, dar nu cum am pierdut noi. Adversarii nostri, in afara ca s-au aparat foarte bine si au asteptat greseala noastra... Cu pase gresite, nu ai cum sa obtii mai mult. Roman a dat un super gol, le are pe astea, dar era gol de evitat. Cand am gasit solutii, centrarile au fost proaste. Bravo lor, felicitari, au meritat victoria!

Ricardo Grigore trebuie sa fie mult mai prezent. Trebuie sa inteleaga ca ii dau sansa sa joace, de aia am schimbat echipa, sa le dau sansa sa joace. As vrea sa bag jucatorii tineri, dar au finala cu Viitorul si nu aveam cum sa ii folosesc. Cred ca de la ei vedeam alta atitudine. Nu suntem deja in vacanta.

Tare mi-e frica ca unii nu se mai intorc din vacanta. Trebuie sa fii profesionist, sa respecti jocul, suporterii. In primul rand nu te respecti nici pe tine. In felul asta, nu au sanse sa mai fie aici la anul. Cine intelege, bine. Cine nu intelege, va pleca.

Asta e si cu clasarea. Acum, ce putem sa facem? E trist ca poate multi dintre ei nu inteleg ce inseamna. Se multumesc cu putin. Am jucatori ambitiosi. Ne-am prezentat azi fara atitudine. Nu se poate sa gresesti, sa mai gresesti inca o data si sa nu te controlezi", a spus Mircea Rednic dupa meciul de la Botosani.