BREAKING NEWS! "Mi s-a luat! Sa uitati de mine!" Tamas, la pamant dupa meciul de baraj! Interviu incendiar al fundasului: "Nici nu stiu daca mai joc meciul urmator! V-am pupat, pa!"

Voluntari a reusit sa se impuna cu 2-1 in mansa tur a barajului pentru mentinerea in prima liga.

Dunarea a deschis scorul dupa o eroare a lui Tamas, insa ilfovenii au reusit sa intoarca rezultatul prin golul lui Jefte si Alexandru Vlad, din lovitura libera.

Gabi Tamas a vorbit la finalul meciului si a oferit o reactie neasteptata. Vizibil suparat si dezamagit, fundasul a anuntat ca se gandeste sa se retraga, chiar dupa meciul tur.

"Poate m-a prins pe mine cam obosit, din cauza asta. Dupa atatea meciuri, mai vine si oboseala. Era frica de retrogradare, va dati seama, am trecut peste cei de la Astra, dar si barajul, emotii. Naiba, am eu presiune la 38 de ani, dar apoi pentru ceilalti.

Nu e asigurata ramanerea in prima liga. Diferenta s-a vazut pentru ca este diferenta intre Liga 1 si Liga 2, nu este calificarea deja jucata. Ei vin, se bat cum s-au batut si astazi, dar, agresivitate, determinare, dornici, bravo lor.

Viitorul meu...nu stiu! Astept sa termin, sa dea Domnul sa nu retrogradam si o sa vedeti. Sunt sanse mai mari sa ma retrag decat sa raman la Voluntari, mi s-a cam luat toata energia. Nu ma mai gandesc la alte oferte, chiar m-am..nu stiu. MI s-a cam luat toata energia, nu imi mai trebuie stres si nervi. De ce sa intru in spital pentru fotbal? Poate nu mai am nici forta sa mai continui din vara. Ma duc acasa, stau acasa, ma duc in concediu frumos. De ce sa nu stau departe de fotbal? Nici macar in tribuna, nicaieri. Ma gandesc sa ma duc acasa, sa uitati de mine.

Mi s-a luat, acum chiar mi s-a luat, sunt foarte suparat. Nu din cauza greselii, sunt eu suparat asa, dintr-o data mi s-a luat totul si nu ma mai gandesc. Nici nu stiu daca mai joc meciul urmator, v-am pupat, pa", a spus Tamas la finalul meciului.