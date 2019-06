BREAKING NEWS | Lovitura la care nu se asteapta nimeni! Cu cine a semnat Steliano Filip: "Vreau sa prind echipa nationala!"

Steliano Filip a semnat cu Viitorul!

Plecat din Croatia, de la Hajduk Split, dupa un scandal in afara terenului, Steliano Filip s-a intors in Liga 1 la Dunarea Calarasi in iarna. Retrogradarea echipei lui Dan Alexa l-a facut pe Steliano sa plece. Nu a ramas insa prea mult timp fara echipa: a semnat cu Viitorul! Fundasul stanga de 25 de ani spune ca si-a dorit sa fie antrenat de Gica Hagi.

"Nu am stat prea mult pe ganduri, cand am auzit ca sunt interesati sa vin aici. Ma bucur foarte mult ca am ocazia sa lucrez cu domnul Hagi. Mi-am dorit de mult timp sa lucrez la un moment dat cu dansul si ma bucur ca am ajuns la aceasta intelegere.



Cunosc marea majoritate a colegilor si a contat clar acest lucru, dar cel mai important a fost ca e domnul Hagi aici. Sunt convins ca baietii ma vor primi bine. Ma bucur ca sunt aici si sper sa ma integrez cat mai repede. Sper sa prind primul 11, de asta am venit aici. Vreau continuitate in joc, sa ajut echipa si sa prind din nou si echipa nationala.



E clar, Viitorul e echipa cu cel mai frumos fotbal. E o onoare sa fiu aici si sper sa nu dezamagesc" a spus Steliano Filip, dupa ce a semnat cu Viitorul.