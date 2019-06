Surpriza URIASA! La ce echipa din Liga 1 e aproape sa ajunga Steliano Filip

Steliano Filip a retrogradat cu Dunarea Calarasi, dar are sanse mari sa continue in Liga 1.

Fundasul stanga e dorit de Hagi la Viitorul, anunta Fanatik. De Nooijer e tot mai aproape de FCSB, iar Hagi vrea sa acopere banda cu fostul capitan al lui Dinamo. Filip e liber de contract si vine astfel la cost 0 pentru castigatoarea Cupei.

In cazul in care ar ajunge la Viitorul, Filip ar fi al 3-lea fost fotbalist al Dunarii Calarasi transferat de Hagi in doar cateva zile. Azi au fost deja prezentati Gabi Iancu si francezul Hamidou Keita.

Steliano Filip, 25 de ani, a revenit in iarna in Liga 1, dupa un an in Croatia, la Hajduk Split, unde n-a reusit sa se impuna. Filip a jucat pentru Romania la Euro 2016.