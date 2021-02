BREAKING NEWS! Koljic REVINE in lotul Craiovei! Atacantul se deplaseaza pentru meciurile cu Chindia din campionat si Cupa

Elvir Koljic (25 ani) este gata sa se intoarca pe teren si sa rupa plasele adversarilor.

Atacantul accidentat la inceputul lunii octombrie, a revenit la antrenamente alaturi de echipa, iar Fanatik anunta ca Marinos Ouzoudinis l-a inclus pe Koljic in lotul Craiovei pentru dubla cu Chindia.

Bosniacul se va deplasa alaturi de echipa la Buzau, locul in care se vor disputa cele doua meciuri, atat cel din campionat, cat si cel din sferturile Cupei Romaniei.

Mai mult decat atat, sursa citata anunta ca antrenorul oltenilor ar fi pregatit sa ii acorde cateva minute de joc lui Koljic in unul dintre cele doua meciuri, in functie de rezultatul de pe tabela.

Craiova si Chindia se intalnesc de doua ori, prima data in campionat, sambata, 27 februarie, de la ora 20:00, urmand ca marti, 2 martie sa joace in sferturile Cupei Romaniei, de la 20:30.

Elvir Koljic are in total 46 de prezente in tricoul Craiovei, unde a reusit sa inscrie 26 de goluri si sa ofere 7 assist-uri din 2018, de cand a fost adus la Craiova.

Gruparea din Banie a platit 450 000 de euro in schimbul sau.