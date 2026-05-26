OFICIAL Fotbalistul care „nu stătea în ghete” la FCSB a retrogradat fără să joace niciun minut în acest sezon

Thierry MoutinhoFCSBael larisaCFR ClujGigi Becali
Ajung la 35 de ani, Thierry Moutinho, mijlocaș portughez care a trecut pe la FCSB pentru o scurtă perioadă în 2019, a ajuns să retrogradeze cu AEL Larissa, într-un sezon în care nu a bifat nicio apariție oficială în prima ligă a Greciei.

Portughezul avea să vină la FCSB în vara lui 2019, după ce Gigi Becali a fost impresionat de o fază individuală văzută într-un meci al CFR-ului, echipă la care acesta era legitimat la acea vreme. Perioada sa la București a fost însă scurtă și fără impact major, cu 13 meciuri oficiale, fără gol marcat și doar un assist, înainte de plecarea în iarna lui 2020.

„Am mai făcut și o tâmpenie, i-am mai luat și pe Moutinho și pe Salomao, care nu stau în ghete”, spunea la acea vreme Gigi Becali pentru PRO X.

După despărțirea de FCSB, Moutinho și-a continuat cariera în Spania și Grecia, la cluburi precum Cordoba, Levadiakos sau Kallithea.

Cel mai recent capitol vine din Grecia, la AEL Larissa. Clubul a terminat sezonul 2025-26 pe locul 13 din 14 și a retrogradat din Super League, într-un an în care Moutinho nu a prins minute în nicio competiție.

În sezonul precedent, însă, portughezul avusese un rol mult mai activ. În Liga 2 din Grecia, AEL Larissa a câștigat campionatul și a promovat, iar Moutinho a contribuit cu două goluri în 11 meciuri.

La nivel de carieră, Moutinho are un CV amplu, cu 365 de meciuri în picioare, 35 de goluri marcate și 33 de pase decisive livrate. A evoluat la cluburi precum Mallorca, Albacete, Servette sau CFR Cluj, cu care a câștigat de două ori titlul în România.

