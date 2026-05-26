Ajung la 35 de ani, Thierry Moutinho, mijlocaș portughez care a trecut pe la FCSB pentru o scurtă perioadă în 2019, a ajuns să retrogradeze cu AEL Larissa, într-un sezon în care nu a bifat nicio apariție oficială în prima ligă a Greciei.

Portughezul avea să vină la FCSB în vara lui 2019, după ce Gigi Becali a fost impresionat de o fază individuală văzută într-un meci al CFR-ului, echipă la care acesta era legitimat la acea vreme. Perioada sa la București a fost însă scurtă și fără impact major, cu 13 meciuri oficiale, fără gol marcat și doar un assist, înainte de plecarea în iarna lui 2020.

„Am mai făcut și o tâmpenie, i-am mai luat și pe Moutinho și pe Salomao, care nu stau în ghete”, spunea la acea vreme Gigi Becali pentru PRO X.

După despărțirea de FCSB, Moutinho și-a continuat cariera în Spania și Grecia, la cluburi precum Cordoba, Levadiakos sau Kallithea.