"A luat pastile, era dezorientat" Noi detalii despre incidentul care a dus la ARESTAREA lui Rooney! Reactia clubului

Wayne Rooney a incheiat anul trecut in arest!

Wayne Rooney, fostul capitan al echipei nationale de fotbal a Angliei si al formatiei Manchester United, aflat deja sub incidenta unei suspendari de doi ani a permisului de conducere in Anglia pentru consum de alcool in septembrie 2017, a fost retinut in decembrie 2018 pe aeroportul din Washington pentru ca se afla in stare de ebrietate si a proferat injurii, a anuntat, duminica, presa americana.

Conform dosarului aflat in evidenta unei instante si consultat de ABC 7 News si The Athletic, Rooney, care evolueaza din luna iulie in campionatul nord-american de fotbal (MLS) la DC United, echipa din capitala federala americana, a fost arestat de politia de frontiera pe aeroportul international din Dulles (Virginia de Nord), pe 16 decembrie, pentru injurii si "intoxicatie" (alcoolica) la revenirea sa din Arabia Saudita.

El a fost eliberat dupa ce si-a recunoscut faptele si dupa achitarea unei amenzi (25 dolari), precum si cheltuielile de judecata.

Purtatorul de cuvant al lui Rooney a explicat pentru presa ca jucatorul a luat "in timpul zborului somnifere, iar consumul unei anumite doze de alcool explica comportamentul sau la aterizarea avionului, fiind dezorientat".

Intr-un comunicat dat publicitatii, clubul a recunoscut "ca este la curent cu informatiile de presa conform carora Wayne Rooney a fost arestat in decembrie".

"Intelegem interesul presei pentru aceasta afacere, dar credem ca este vorba de o problema privata a lui Wayne, iar DC United o trateaza in interiorul clubului", a adaugat purtatorul de cuvant al jucatorului.

Rooney, in varsta de 33 de ani, s-a angajat in luna iulie 2018 cu DC United, echipa cu care a ajuns in faza playoff a MLS.

DC United va debuta sezonul 2019 pe 3 martie contra campioanei din 2018, Atlanta United FC.