BREAKING NEWS: I l-au FURAT FCSB-ului! Dan Petrescu da prima lovitura majora in campania de transferuri! Il aduce pe jucatorul pe care Becali a anuntat ca il ia

CFR Cluj face prima mutare importanta pe piata transferurilor.

Campioana s-a inteles cu Hermannstadt pentru transferul croatului Debeljuh, dorit insistent si de Becali la FCSB.



Clujul va plati o suma ridicola pentru golgeterul Sibiului din sezonul trecut. Doar 250 000 de euro si 20% dintr-un viitor transfer va da CFR-ul pe Debeljuh, anunta Gazeta Sporturilor.

CFR era in cautare de intariri in atac dupa ce i-a pierdut vara asta pe Tucudean si Traore.

Debeljuh a marcat 13 goluri in 32 de meciuri pentru Hermannstadt in toate competitiile. Inainte sa ajunga in Romania, varful de 23 de ani a mai jucat pentru Pianceza, Mantova si Este, in ligile inferioare din Italia.

La FCSB au mers pentru a intari atacul Sergiu Bus si Alex Buziuc. Primul a fost si el in tratative avansate cu CFR.

