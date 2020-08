Becali nu mai stia cum sa scape de el, acum e la un pas de transferul carierei! Besiktas vrea sa-l cumpere pentru Champions League! Ultimul nume de pe lista TEPELOR URIASE de la FCSB

Becali l-a adus pentru titlu, dar n-a fost convins de evolutiile sale si l-a cedat dupa numai un an.

Fernando Boldrin se afla pe lista lui Besiktas, dupa un sezon foarte bun in tricoul lui Rizespor. Boldrin mai are doi ani de contract cu actuala echipa, care l-a adus anul trecut de la Kayserispor, dupa un an de imprumut, in schimbul a 750 000 de euro. Boldrin a marcat 7 goluri si a oferit 4 assisturi in campionat si Cupa sezonul trecut.



Transferat la FCSB in schimbul a 500 000 de euro in 2016 de la Astra, Boldrin i-a adus 1,5 milioane lui Becali un an mai tarziu.

Boldrin are 30 de aparitii in campionat pentru Rizespor si una in Cupa Turciei in campania recent incheiata.

Brazilianul a urmat scenariul clasic la fosta Steaua. Din favorit al patronului a ajuns pe lista neagra in doar cateva luni. Boldrin a fost inclusiv propus inapoi la Astra, pana ce Becali si-a dat seama ca poate obtine bani buni pentru un jucator de care nu mai avea nevoie. Mijlocasul a mai avut oferte din Grecia, inainte sa fie luat de Sumudica la Kayserispor.



***Tot pe lista lui Besiktas se afla in aceasta vara un alt fotbalist cu conexiuni in Romania. Ivan Martic e varianta la care se gandesc turcii pentru banda dreapta a defensivei. Martic e liber de contract si ar putea primi pana la 500 000 de euro pe an la Istanbul!