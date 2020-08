BREAKING NEWS: FCSB il poate aduce pe jucatorul crescut de Arsenal! Se lupta cu o echipa din Serie A ca sa-l transfere

Becali spune ca nu vrea sa mai plateasca bani pe transferuri, dar lucreaza in secret la mutari importante.

Cel putin asta reiese din stirea publicata azi de site-ul TuttoC.com, parte a retelei tuttomercatoweb.

Vlad Dragomir e ultimul nume aparut pe lista FCSB. Mijlocasul a retrogradat cu Perugia in Serie C, dar nu va continua la club. Dupa doi ani de Serie B, Dragomir are propuneri din primele doua ligi italiene. Cea mai importanta vine de la Genoa, scrie sursa citata. Si Spal, abia retrogradata din Serie A, il doreste.

Vlad Dragomir, 21 de ani, a ajuns in 2018 la Perugia dupa trei ani la Arsenal. In ultimul sezon, internationalul U21 a jucat 26 de meciuri la Perugia si a dat 5 pase de gol.