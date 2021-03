BREAKING NEWS! FC Hermannstadt a anuntat OFICIAL despartirea de Liviu Ciobotariu!

Liviu Ciobotariu s-a despartit de Hermannstadt dupa doar 12 meciuri pe banca echipei din Sibiu.

Fostul fotbalist si antrenor al lui Dinamo a preluat echipa sibiana la jumatatea lunii ianuarie, insa nu a reusit sa castige decat un singur meci, pe teren propriu impotriva FCSB-ului, scor 1-0.

Hermannstadt a anuntat pe site-ul oficial ca s-a despartit de comun acord de antrenorul de 49 de ani, alaturi de care au plecat si antrenorul secund Adrian Iordache si preparatorul fizic Lucian Paun.

"A.F.C.Hermannstadt si antrenorul Liviu Ciobotariu au reziliat astazi intelegerea contractuala in conditii amiabile. Fostul fundas central al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc a preluat banca tehnica dupa primul meci din returul sezonului regulat. Cu Liviu Ciobotariu in calitate de antrenor principal, FCH a obtinut o victorie, 5 rezultate de egalitate si 6 infrangeri, ocupand in prezent locul 15 in clasamentul Ligii I.

Alaturi de Liviu Ciobotariu, si-au incetat relatiile contractuale si antrenorul secund, Adrian Iordache, dar si preparatorul fizic Lucian Paun.

Vom reveni in perioada urmatoare cu precizari despre numirea unui nou antrenor principal si a eventualelor schimbari din staff", au transmis oficialii clubului sibian.