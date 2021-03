"Suntem peste FCSB la fotbal si la suporteri! Vom promova!" Reactia oficialilor Stelei dupa egalul din Liga 3! "Unii sunt rautaciosi si nepoliticosi"

CSA Steaua si FCSB 2 au remizat sambata, scor 1-1, in derby-ul Ligii 3.

Dupa meci, antrenorul secund al stelistilor a comentat proiectul celor de la CSA si a vorbit despre oamenii din interiorul clubului care nu sustin echipa in totalitate.

Iulian Miu a declarat ca Steaua este mai pregatita decat FCSB 2 pentru promovare, beneficiind de un proiect mai amplu si de un complex foarte bine dotat.

"Suntem peste ei, sunt mai multi stelisti decat fani FCSB! Nu se compara. Vad ce se intampla Ma opreste lumea pe strada si imi spune: 'Hai, va asteptam in Liga 2 ca sa venim pe stadion!' Suntem peste ei la fotbal, la suporteri, avem echipament mai frumos si vom promova.

Noi am dominat meciul cu FCSB 2, ne-am creat mai multe ocazii. Am avut un gol anulat pe nedrept. Ca poate a fost un penalty la noi in careu, e alta discutie. La pauza trebuia sa fie 3-0.

Proiectul este unul bun, dar sunt unii care sunt rautaciosi cu acest proiect. Unii sunt nepoliticosi. Cineva din interiorul clubului. Nu sunt neaparat impotriva, dar trebuie sa tragem toti la aceeasi caruta! Nu sunt invidiosi doar pe noi, ci pe cei care fac performanta.

Eu cred in acest proiect, vrem sa facem lucruri frumoase. Complexul Steaua are foarte multe terenuri, vestiare, sali de forta. Avem cea mai frumoasa, cea mai buna si cea mai utila baza din Romania. Mai dotata decat cea pe care o are FCSB! Avem si stadion", a spus Iulian Miu la Look Sport.