"Folosirea creierului din dotare nu este punctul sau forte!" Liderul galeriei lui FCSB l-a facut praf pe antrenorul stelistilor dupa duelul din Liga 3

CSA Steaua si FCSB 2 au remizat, scor 1-1, in prima etapa din 2021 a Ligii 3.

La finalul partidei, antrenorul stelistilor a comentat ironic la adresa rivalilor de la FCSB. Oprita a sugerat ca echipa lui Becali ar trebui sa fie mutata in seria din care fac parte echipele din Ilfov.

Reactia lui Daniel Oprita l-a suparat pe liderul galeriei lui FCSB. Gheorghe Mustata a rabufnit pe pagina sa de Facebook, unde a postat un mesaj dur la adresa antrenorului de la CSA.

"O vorba din batrani ne spune ca pentru a face ironii este nevoie de un nivel superior de inteligenta... ori in cazul de fata, antrenorul echipei din Liga Satelor, echipa infiintata in 2017, a demonstrat in nenumarate randuri ca folosirea creierului aflat in dotare nu este punctul sau forte. Este adevarat ca daca are picioare pentru fotbal... nici nu are mare nevoie.

Fostul dinamovist, sustinator pana de curand al teoriei ca FCSB este Steaua, a prins voce dupa meciul cu academia clubului unde s-a consacrat ca jucator si incearca (ironic, crede el) sa ne arate cat de misterios este Bucurestiul pentru el.

Intelegem ca este un baiat simplu, de la tara, cu un vocabular limitat, dar o simpla cautare pe google il poate scuti de penibil si ii poate arata diferenta dintre sectorul 4 si judetul Ilfov. Mai pe intelesul sau, Berceniul este in Ilfov cam la fel cat este Ghencea in Ilfov", a scris Gheorghe Mustata.